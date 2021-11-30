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Обозреватели информационного ресурса Insider рассказали, почему в России до сих пор используют танки Т-72.

Как отмечается, эти танки были разработаны за много лет до того, как распался СССР. Несмотря на это, российские вооружённые силы до сих пор эксплуатируют их. Так, сейчас в войсках находится около двух тысяч единиц данной техники. Авторы статьи уверены, что эти танки будут ещё долгое время эксплуатироваться.

В настоящее время в российской армии задействованы модернизированные танки Т-72Б3М. В частности, они получили 125-мм гладкоствольную пушку, а также систему управления огнём «Калина». Это позволило заметно увеличить эффективность танка в бою. Танк имеет в своём арсенале осколочно-фугасные боеприпасы и противотанковые ракеты АТ-11. Кроме того, танк отличается хорошей живучестью.

Авторы статьи указывают, что Т-72 обладает большим модернизационным потенциалом, а потому ещё долго будет использоваться. Сейчас на хранении в России имеется более 7 тысяч этих боевых машин и в будущем их также могут модернизировать.

Ранее эксперты оценили эффективность решеток, которые устанавливают на танки Т-72 в Крыму. Они пытаются понять, способны ли эти решётки защитить от беспилотников Bayraktar.

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