Турецким, американским и украинским экспертам до сих пор не дают покоя решетки, которые российские танкисты устанавливали на боевые машины Т-72 в Крыму. По их мнению, эти конструкции призваны обеспечивать защиту танков от появившихся на вооружении Киева ПТРК «Джавелин» и беспилотников Bayraktar TB2.

Эксперты на полном серьезе спорят, способны ли такие решетки защитить броню и предотвратить уничтожение экипажа. Киевские специалисты только посмеиваются, заявляя, что они уже превзошли РФ технологически, не разработав, правда, ни одной собственной технологии.

Российский военный аналитик Виктор Мураховский отметил, что данная ситуация очень похожа на анекдот. Какой-то прапорщик в Крыму проявил самостоятельность и придумал примитивную защиту, а украинские и западные инженеры уже месяц не могут решить, помогает она от «Байрактаров» или нет.

На самом деле у России хватает средств защиты и без допотопных решеток. Она может задействовать активную защиту «Афганит» на самых новых танках или другие КАЗ, которые уничтожают ракеты на подлете. Кроме того, с воздушными угрозами способны эффективно бороться системы ПВО, которые просто не подпустят беспилотник на расстояние удара по танку. Наконец, в распоряжении танкистов имеются специальные спреи, создающие дымовую завесу и сбивающую с толку головки самонаведения боезарядов. Ракеты теряют танк из виду и превращаются в бесполезную болванку.