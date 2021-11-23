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Авторы китайского издания The Global Times заявили, что Литве недостаточно ресурсов для проведения дипломатической борьбы с Китаем.

Как сообщается, ещё летом Китай отозвал посла из Литвы. Совершено это было в рамках протеста после того, как в Вильнюсе было открыто диппредставительство Тайваня. В Литве заявили о стремлении развивать с Тайванем взаимовыгодные отношения.

В статье было указано, что Пекин, несмотря на то, что Вильнюс показал неприемлемое поведение, старается сохранять уважение. Однако Литва может попытаться нанести удар, но, по словам журналистов, у неё никогда не получится совершить этого.

Литва, как заявили журналисты, является очень маленькой страной – в ней живёт меньше людей, чем в районе Чаоян в Пекине. Из-за этого авторы статьи задались вопросом, вероятно ли вообще то, что Литва сможет испортить отношения с Китаем и получить проблемы. Было заявлено, что Китай в этом случае выглядит как «раздавивший муху слон».

Ранее в Китае предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией. Как было заявлено, существование этой страны не имеет смысла.

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