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России и Белоруссии нужно просто разделить территорию Литвы между собой, так как в существовании этой страны нет никакого смысла. Так китайские читатели издания Хуаньцю шибао прокомментировали новость о появлении в Литве официального представительства Тайваня.

В связи с этим КНР снизила уровень дипломатических отношений с Литвой до минимума, причем ее вполне могут поддержать и западные государства. Они не хотят портить выгодные для себя отношения с Пекином, поэтому вряд ли рискнут вступать с ним в противостояние из-за Вильнюса.

Читатели издания назвали Литву «назойливой мухой», которую давно пора прихлопнуть.

“Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом”, – написал также комментатор Хэгуан Тунчэн.

Пользователь Ki3ZNs3l считает, что Литва должна быть очередным субъектом РФ, так как именно Россия является правопреемницей СССР, куда ранее входила прибалтийская страна.

“О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!”, – поддержал его читатель nAYlKCtT

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