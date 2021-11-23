России и Белоруссии нужно просто разделить территорию Литвы между собой, так как в существовании этой страны нет никакого смысла. Так китайские читатели издания Хуаньцю шибао прокомментировали новость о появлении в Литве официального представительства Тайваня.

В связи с этим КНР снизила уровень дипломатических отношений с Литвой до минимума, причем ее вполне могут поддержать и западные государства. Они не хотят портить выгодные для себя отношения с Пекином, поэтому вряд ли рискнут вступать с ним в противостояние из-за Вильнюса.

Читатели издания назвали Литву «назойливой мухой», которую давно пора прихлопнуть.

“Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом”, – написал также комментатор Хэгуан Тунчэн.

Пользователь Ki3ZNs3l считает, что Литва должна быть очередным субъектом РФ, так как именно Россия является правопреемницей СССР, куда ранее входила прибалтийская страна.