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Илья Авербух и Николай Цискаидзе устроили спор из-за судейства в недавнем выпуске шоу «Ледниковый период».

Поводом для конфликта стало выступление Екатерины Бобровой и Макара Запорожского. Как сообщается, их выступление было основано на фильме «Жестокий романс», который снял Эльдар Рязанов. В завершении выступления Запорожский сильно ударил по столу, где находилось яблоко, и раздавил его.

По мнению Цискаридзе, главный герой фильма так себя не вёл, и было бы более похоже на него, если бы артист раздавил яблоко, взяв его в руки. Однако в ответ Авербух заявил, что пара процитировала фильм. Как отмечается, именно Авербух ставит все номера шоу.

После этого Цискаридзе посоветовал ему ещё раз посмотреть фильм.

Недавно мы сообщали о том, что телеканал СТС перенёс премьеру шоу “Русский ниндзя”. Причина не сообщается, но, как предположили зрители, перенос был совершён из-за недавнего скандала с Моргенштерном.

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