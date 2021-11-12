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Экс-игрок киевского «Динамо» и российского клуба «Тосно» Артем Милевский заявил, что украинский футбол гораздо сильнее российского. Он отметил, что если составлять символическую сборную из игроков РФ, Украины и Беларуси, то россияне в нее точно не попадут.

«Украина закроет в плане футбола Россию. Футболисты сильнее на Украине, и они знают, что делать им. То, что я смотрел — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», — это немного не то», – уверен бывший нападающий.

Милевский рассказал, что побывал на нескольких играх чемпионата России по футболу и понял, почему его уровень снизился. Раньше, отметил он, в клубах были харизматичные игроки, которые держали на себе игру всей команды. Сейчас таких футболистов нет, поэтому первенство стало довольно скучным.

Самым сильным футболистом РФ Милевский назвал Джикию, который обладает и лидерскими качествами, и харизмой.

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