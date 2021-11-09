Появление американского президента на климатическом саммите в Шотландии надолго запомнится всем присутствующим, пишет американский журналист Джон Кардилло. Сперва он просто уснул на заседании, демонстрируя свое отношение к мероприятию и климату на планете, а затем «пустил ветер» прямо во время разговора с герцогиней Корнуолльской Камиллой Шанд.
Кардилло заявляет, что испорченный главой государства воздух учуяли все жители Соединенных Штатов, так как Байден продолжает позорить свою страну.
В своем Твиттер-акаунте Кардилло предположил, что глава Китая Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин вовсю веселятся, наблюдая за конфузами американского коллеги.
В комментариях к посту нашлись и такие, кто защищал Байдена и возмущался насмешками Кардилло над «пускающим ветер» стариком. Однако большинство все же сошлось во мнении, что США правит слабоумный президент.
«Провалы в памяти и отсутствие контроля над телом — это одни из главных симптомов болезни Альцгеймера. Весь американский народ должен быть озабочен состоянием Байдена. Он не может быть нашим президентом», — написал комментатор Майкл, выразив общую точку зрения.