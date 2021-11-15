15 ноября два самолёта-разведчика США были замечены на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом сообщает авиационный ресурс PlaneRadar.

По имеющимся сведениям, полёты были совершены в 9:10 и 11:20 по московскому времени. В одном случае совершил разведку самолёт Bombardier Challenger 650. Как отмечается, он вылетел с аэропорта имени Михаила Когэлничану, который расположен в Румынии недалеко от города Констанца. Он провёл в полёте примерно пять часов и пролетел практически всю польско-белорусскую границу.

Во втором случае был задействован стратегический самолёт-разведчик ВВС США RC-135V. Он вылетел с авиабазы Милденхолл, которая расположена в Великобритании. Он не только пролетел над границей Белоруссией, но и провёл разведку вдоль Калининградской области.

Недавно американский самолёт-разведчик был замечен возле границы с Крымом. Как было предположено, это может указывать на то, что США и Украина хотят начать эскалацию конфликта в Донбассе.