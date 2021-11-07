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Группе исследователей из США удалось разработать уникальный метод производства ножей из древесины. При этом они оказались в 3 раза острее стальных изделий.

Согласно словам специалистов, для начала они «вытащили» из дерева лигнин и гемицеллюлозу, делающих его мягким, оставив структуру нетронутой. В результате прочность материала возросла в 23 раза. Однако увеличилась его хрупкость и гибкость. Данная проблема была решена благодаря прессованию древесины и воздействию на нее высоких температур.

В конце химики обработали изделие минеральным маслом, чтобы не допустить впитывание им жидкостей. В рамках тестов они множество раз разрезали мясные стейки полученным деревянным ножом, а потом мыли его, как обычный столовый прибор. Его свойства от этого не изменились. Эксперты добавляют, что данный нож можно точить, как и металлические аналоги.

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