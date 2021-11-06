В американских тюрьмах уже долгие годы неудовлетворительные условия содержания. Об этом сообщили активисты в беседе с РИА Новости.

На днях в тюрьме Вашингтона была проведена внеплановая проверка. Было установлено, что заключённые пребывают в неприемлемых условиях. 400 заключённых в итоге перевели в другие исправительные учреждения.

По словам бывшего офицера полиции и члена нескольких комитетов уголовного правосудия округа Колумбия Рональда Хэмптона, заключённые в тюрьмах США уже многие годы подают жалобы, в частности, на качество еды и медпомощи. Он также указал, что публика в основном не знает деталей, и некоторым нет до этого дела, так как они уверены в том, что люди, совершившие преступление, должны находиться в тюрьме.

Во время пандемии ситуация ещё больше обострилась – в больнице за пациентами не смотрели, был недостаток чистящих средств, и никто соблюдал рекомендации. Хэмптон отметил, что если в тюрьмах не произойдёт изменений в содержании заключённых, то это приведёт к новым искам против американских властей.

Ранее мы сообщали о том, что в США тысячи работников разведывательных органов могут лишиться работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. На конец октября не привиты были до 40% сотрудников.