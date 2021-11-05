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В информагентстве Associated Press отметили, что американские разведывательные органы могут лишиться тысяч работников, все еще не вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции.

Ранее американское правительство заявило о введении обязательной вакцинации всех работников, работающих в компаниях и учреждениях, в которых задействован труд 100 и более людей. Однако, согласно имеющимся сведениям, на конец прошлого месяца в ряде ведомств, занимающихся разведкой, не привиты были до 40% сотрудников.

Члены Конгресса США выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, так как многие подобные учреждения крайне важны для обеспечения национальной безопасности страны. Поэтому Нацкомитет республиканцев решил подать судебный иск на администрацию, желая оспорить ее решение.

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