В США сообщили, что Китай тайно возводил в ОАЭ военный объект. Об этом рассказывает издание The Wall Street Journal.

Началось строительство в порту ОАЭ более года назад. Разведка США практически сразу заметила активность, однако на тот момент у неё не было доказательств, которые достоверно подтверждали бы то, что ведётся подозрительное строительство. Только весной 2021 года были получены кадры, которые подтверждали, что Китай строит военный объект.

Администрация Джо Байдена начала убеждать ОАЭ в том, что строительство нужно как можно быстрее прекратить. Ради этого было совершено несколько встреч и визитов дипломатов США. В конце концов, им удалось добиться остановки строительства.

Ранее военный эксперт Крис Осборн заявил, что китайские баллистический ракеты JL-3 с ядерным вооружением представляют угрозу для США. Они позволят Китаю атаковать, к примеру, Калифорнию, практически из любой точки Тихого океана.