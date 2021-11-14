Китайские атомные подводные лодки быстро развивают новые возможности для постановки континентальной части США под угрозу катастрофической ядерной атаки с применением более смертоносных баллистических ракет JL-3. Об этом пишет в Warrior Maven известный американский военный эксперт Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китай уже эксплуатирует шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа Jin, вооруженных ракетами JL-2, но Народно-освободительная армия Китая готовится произвести для них гораздо более смертоносный вариант баллистической ракеты JL-3 с ядерным вооружением, обладающий также большей дальностью.

«По мере того, как КНР использует более новые, более мощные и дальнобойные БРПЛ, такие как JL-3, ВМС НОАК получат возможность атаковать континентальные Соединенные Штаты со своих прибрежных вод, тем самым повышая живучесть своих средств сдерживания морского базирования», – говорится Министерством обороны США в последнем ежегодном «Докладе Конгрессу по сфере вооруженных сил и безопасности Китайской Народной Республики».

Находящаяся в настоящее время в разработке ракета JL-3, по заявлениям КНР, будет иметь возможность преодолевать расстояние до 5600 миль (9000 км). Это означает, что китайским подводным лодкам класса Jin не нужно будет действовать вдали от своих берегов, чтобы подвергнуть опасности континентальную часть США.

«Текущие ограничения дальности действия ракет JL-2 потребуют, чтобы Jin действовали в районах к северу и востоку от Гавайев в случае, если КНР попытается атаковать восточное побережье Соединенных Штатов», – говорится в отчете Пентагона. JL-3 существенно меняет эту ситуацию.

Увеличение дальности у JL-3 является весьма значительным, поскольку, если их заявленная дальность в 5600 миль окажется реальной, новые китайские ядерные ракеты, запускаемые с подводных лодок, будут превосходить американские ракеты Trident II D5, которые, как сообщается, действуют на дальностях до 4000 миль.

Беглый взгляд на карту показывает, что внутренние части материкового Китая находятся примерно в 10 000 км от побережья Калифорнии. Проще говоря, ракеты JL-3, по всей вероятности, дадут возможность китайским подводным лодкам с ядерным вооружением атаковать Калифорнию или другие континентальные территории США, практически из любой точки в близлежащей к Китаю части Тихого океана.

Могут ли китайские баллистические ракеты с подводных лодок действительно превзойти свои американские аналоги? Вероятно, это может остаться открытым вопросом, учитывая, что обновление плана Пентагона по усовершенствованию Trident II до версии D5 повысит их надежность и производительность. Кроме того, США планируют эксплуатировать до 12 новых ракетно-ядерных подводных лодок класса Columbia. Это явно расширяет географический охват, где они могут тихо и тайно действовать, чтобы держать под угрозой крупные высокоприоритетные цели.