Швеция предпринимает меры для защиты от российских ракет «Искандер», пишет местное издание ABC Nyheter. Автор публикации Гуннар Ларсен пояснил, что для этой цели Минобороны страны приобрело в Соединенных Штатах зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Новые комплексы ПВО уже развернуты в Хальмстаде, что на юго-восточном побережье страны. Теперь, по словам журналиста, Стокгольм может чувствовать себя в безопасности.

«Швеция впервые получает возможность сбивать российские ракеты „Искандер“, которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету», – написал автор статьи.

Напомним, что ранее глава Минобороны Швеции Петер Хультвист насмешил Россию заявлениями об отправке своих войск на Украину. Дипломатическая миссия РФ напомнила ему, что однажды поход на Украину весьма неудачно завершился под Полтавой.