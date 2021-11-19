Больше половины студентов, которые в России учатся на IT-факультетах вузов, связывают свою дальнейшую судьбу с дальним зарубежьем. Такой результат показало исследование, проведенное образовательной платформой GeekBrains.

Всего в другие страны собираются уехать 53 процента студентов. 25% намереваются отправиться в Соединенные Штаты. Также популярными направлениями оказались Британия (7%), Германия (6%) и Канада (5%). Еще 23 процента будущих IT-специалиста собираются уехать в другие государства.

В качестве основной причины появления мыслей о переезде студенты называют более высокий уровень жизни в выбранной стране (35%). 19 процентов опрошенных хотят отправиться к друзьям или родственникам за рубежом. Еще 17 процентов рассчитывают на быстрый карьерный рост.

Результаты исследований прокомментировал глава Kaspersky Academy Денис Баринов. Он признал, что в других государствах действительно открыты практически неограниченные возможности для IT-специалистов. Однако многие российские компании успешно конкурируют с западными, поэтому для карьерного роста и хорошей заработной платы совершенно не обязательно уезжать из страны.