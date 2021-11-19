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Эксперты издания 19FortyFive предполагают, что если между США и Россией всё же начнётся военный конфликт, то американские ВВС будут надеяться на своё секретное оружие. Пересказ статьи предоставляет портал «ПолитРоссия».

Сейчас российско-американские отношения нельзя назвать хорошими – после завершения «холодной войны» они пребывают на наиболее низком уровне. Из-за этого многие эксперты предполагают, что может начаться военный конфликт.

Если же этого не избежать, то США будут делать ставку на самолёт MC-130J Commando II. Он был введён в эксплуатацию ещё в 2010 году, использовали его для секретных миссий. Самолёты могут приземляться почти на любой поверхности, создавать пункты быстрого перевооружения, а также осуществлять дозаправку истребителей и вертолётов НАТО.

Отмечается, что сейчас США переориентируют свои узкоспециализированные платформы на возможное противостояние большим державам и это относится не только к данному самолёту. Всего ВВС США имеют около 60 таких самолётов. Каждый из них стоит около 114 миллионов долларов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что конфликт между США и Россией может начаться из-за американских кораблей в Чёрном море. Он заявил, что эти корабли создают напряжённость в регионе.

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