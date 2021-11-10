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Присутствие американских кораблей в Черном море можно с полной ответственностью назвать не столько учениями, сколько военным противостоянием, заявил эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что вооружение и возможности некоторых из этих судов позволяют наносить удары не только по Донбассу и Крымскому полуострову, но и по центральной части России.

Эксперт пояснил, что на эсминце USS Porter имеются пусковые установки с крылатыми ракетами «Томагавк». Дальность их действия такова, что корабль может нанести удары по важным стратегическим объектам в Калужской, Саратовской и Тверской областях РФ. Такая угроза – это уже не просто политические игры.

Кроме того, американские корабли создают и регулярно поддерживают напряженность в Черноморском регионе. Из-за этого даже небольшой конфликт может быстро разрастить в локальную, а то и в региональную войну, уверен военный эксперт.

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