Создание новых оперативных соединений по борьбе с подводными лодками России стало завершающим шагом в восстановлении боеспособности ВМС США. Об этом пишет военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Поскольку напряженность в отношениях с Россией и Китаем неуклонно нарастает, ВМС США создали новую противолодочную оперативную группу, чтобы противостоять угрозе, исходящей от враждебного подводного флота. Новое подразделение появилось во время доктринальной модернизации ВМС США, поскольку они пытаются избавиться от своей основной роли последних двух десятилетий по поддержке операций на Ближнем Востоке и снова стать передовым фронтом американской военной мощи за рубежом.

Оперативная группа «Грейхаунд» была создана в сентябре для борьбы с угрозой со стороны российских подводных лодок в Атлантическом океане – давнем поле боя подводных лодок. Это сделано, чтобы обеспечить ВМС полностью подготовленным и обеспеченным флотом эсминцев, которые могут вести противолодочную войну.

Новую оперативную группу в настоящее время составляют два эсминца (USS Donald Cook и USS Thomas Hudner), еще несколько боевых кораблей должны присоединиться к подразделению по мере освобождения от других задач.

«Наши ключевые конкуренты развернули и продолжают развивать ряд возможностей, чтобы держать США под угрозой. Корабли группы «Грейхаунд» будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны на море», – сказал командующий надводными силами ВМС Атлантики контр-адмирал Брендан Маклейн во время церемонии активации нового соединения.

Создание новой оперативной группы по борьбе с подводными лодками – это лишь последний шаг в восстановлении боеспособных военно-морских сил, способных противостоять России. В 2018 году Пентагон восстановил 2-й флот, который отвечает за операции в районе Атлантического океана и восточного побережья США. Активность российских подводных лодок в этом районе стала этому основной причиной.

В дополнение ко 2-му флоту США, Командование специальных операций ВМС (WARCOM) также недавно возобновило работу Второй группы транспортных средств доставки SEAL. Это подразделение проводит специальные подводные операции, разведку и нетрадиционные боевые действия. WARCOM – это морской компонент Командования специальных операций США (SOCOM).

Два десятилетия войны на Ближнем Востоке могли поставить под вопрос полезность подводных лодок. Но тот, кто считает субмарины устаревшими или бесполезными, ошибается. Подводные лодки как никогда смертоносны, независимо от того, ядерные они или обычные.

Несколько лет назад во время военных учений шведской дизельной подводной лодке удалось «потопить» атомный авианосец USS Ronald Reagan в имитационной операции. ВМС США были настолько впечатлены и встревожены возможностями маленькой шведской подводной лодки, что арендовали ее на два года для проведения испытаний и создания контрмер. Конечно, это было сделано с прицелом на Китай и Россию, у которых есть несколько типов дизельных подводных лодок.