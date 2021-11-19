Соединенные Штаты разработали беспилотный аппарат XQ-58A Valkyrie, который будет действовать в связке с истребителями F-22 и F-35, пишет американское издание «1945». Автор публикации упоминает, что изначально идея ведомого боевого дрона принадлежала российским инженерам, а США банально ее скопировали.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, напомнили, что Россия уже проводила испытания беспилотника «Охотник» в паре с истребителем Су-57. Она намерена развивать эту идею, оснастив самолетом целым роем дронов, который будет управляться искусственным интеллектом.

Американский XQ-58A Valkyrie предназначен для выполнения тех же функций, которые возложены на российский «Охотник». БПЛА будет лететь впереди истребителя, проводить разведку местности, выявлять цели и передавать их координаты либо самостоятельно наносить удары. Также в задачи дрона войдет отвлечение внимание средств ПВО противника на себя.

Сейчас XQ-58A Valkyrie проходит первые испытания, в ходе которых конструкторы проверяют, как осуществляется взаимодействие между дроном и самолетом.