Для Швеции ракеты «Пэтриот» производства США призваны не только повысить ее способность предотвращать воздушные и ракетные атаки. Они являются сигналом того, что Швеция, которая гордилась строгим нейтралитетом во время двух мировых войн и холодной войны, выступает совместно с Западом против России. Об этом пишет военный обозреватель Майкл Пек в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

С военной точки зрения, Patriot PAC-3 является значительным улучшением по сравнению с американскими ракетами класса «земля-воздух» Hawk, которые Швеция закупила еще в 1963 году. В частности, версия PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), закупленная Швецией, оптимизирована для перехвата баллистических ракет с дальностью перехвата до 35 километров.

«Вместо того, чтобы защищать небольшую территорию, в будущем мы переходим к противовоздушной обороне более крупных регионов. Мы можем противостоять угрозам большей дальности, таким как баллистические ракеты. Это создает порог в нашей части Европы. И противник должен с этим считаться», – сказал по этому поводу шведский министр обороны Питер Хультквист.

Противник, которого так боится Швеция, – это Россия, обладающая огромным арсеналом баллистических ракет.

«Именно после перевооружения Россией и событий 2014 года парламент принял решение в 2015 приобрести современную систему. Выбор стоял между итало-французской системой Aster и американской Patriot. Обе они могут бороться с атакующими самолетами и крылатыми ракетами. На выбор «Пэтриота» повлияло то, что он доказал свою способность уничтожать российские баллистические ракеты «Искандер» на большой высоте. В противном случае «Искандеры» из российского анклава Калининграда могут угрожать значительной части юга Швеции», – пояснила шведская газета Dagens Nyheter.

В рамках сделки на 1,3 миллиарда долларов США, подписанной в 2018 году, один из двух шведских батальонов ПВО будет переоснащен «Пэтриотами», а другой последует их примеру в 2025 году. Каждый батальон будет иметь две батареи, каждая из которых включает командный пункт, радар, генератор и три пусковые установки.

Ракеты Patriot являются частью общей модернизации шведской противовоздушной обороны, которая будет включать зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS98, новые зенитные ракеты для пяти корветов типа «Висбю», новые радары и реактивные истребители JAS-39 Gripen E.

Для традиционно нейтральной державы Швеция имеет чрезвычайно крупную и передовую оборонную промышленность, которая в 2020 году экспортировала оружия на 286 миллионов долларов США. Но разработка ракет, способных сбивать другие ракеты, – дорогостоящая и трудная задача, поэтому неудивительно, что Швеция решила импортировать систему защиты от баллистических ракет, а не строить свою собственную.

Тем не менее, шведские «Пэтриоты» теперь напоминают Москве, что традиционно нейтральный «скандинавский блок» становится все более враждебным по отношению к России. Норвегия давно является членом НАТО, но нейтральная Швеция покупает ракеты у США, а нейтральная Финляндия намерена закупить современные реактивные истребители, не исключая вариант с американским F-35.