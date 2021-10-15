Журналист китайского портала The paper в недавней статье заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида способен разозлить Россию.

Как сообщается, в отличие от своих предшественников, Кисида резко заявил об интересах Токио по вопросу принадлежности Курильских островов, которые Япония пытается вернуть себе. Так, в своём заявлении он указал, что на указанные острова действует суверенитет Токио и это вопрос нужно решать сейчас. Москва выразила несогласие с этой позицией и указала, что острова принадлежат России.

По мнению журналиста, Кисида «не в своём уме», либо очень уверен в себе, чтобы бросать России вызов. Он также заявил, что если своими высказываниями Кисида разозлит Путина, то Японии придётся разбираться с последствиями. При этом журналист отмечает, что действия российских войск в Крыму и Сирии демонстрируют, что Путин с врагом не будет мягок.

Ранее мы сообщали о том, что российские корабли сделали Японии “предупреждение”. Речь идёт о недавно проведённых в Японском море учениях с участием крейсера «Варяг» и противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».