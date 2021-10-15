Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист китайского портала The paper в недавней статье заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида способен разозлить Россию.

Как сообщается, в отличие от своих предшественников, Кисида резко заявил об интересах Токио по вопросу принадлежности Курильских островов, которые Япония пытается вернуть себе. Так, в своём заявлении он указал, что на указанные острова действует суверенитет Токио и это вопрос нужно решать сейчас. Москва выразила несогласие с этой позицией и указала, что острова принадлежат России.

По мнению журналиста, Кисида «не в своём уме», либо очень уверен в себе, чтобы бросать России вызов. Он также заявил, что если своими высказываниями Кисида разозлит Путина, то Японии придётся разбираться с последствиями. При этом журналист отмечает, что действия российских войск в Крыму и Сирии демонстрируют, что Путин с врагом не будет мягок.

Ранее мы сообщали о том, что российские корабли сделали Японии “предупреждение”. Речь идёт о недавно проведённых в Японском море учениях с участием крейсера «Варяг» и противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».

Вам может понравиться

Украинский эксперт Чмут признал наличие проблем у ВС страны

На Украине полностью отсутствует противоракетная оборона, а также имеется множество других проблем, заявил военный эксперт Тарас Чмут в интервью украинскому таблоиду «Фокус». Специалист отметил, что ПВО тоже нельзя назвать эффективной,

ВСУ продемонстрировали журналистам возможности ПТРК Javelin

Украинские ВС провели тактические учения с использованием противотанковых комплексов Javelin. Они применяли для стрельбы по мишеням обновленные версии ПТРК, которые способны поражать цели на расстоянии 4,5 километра. На учениях присутствовали

Эксперт заявил, что массовая вакцинация не сможет остановить распространение коронавируса

Заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньвун заявил, что массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса. Вэньвун принял участие в Международной неделе индустрии биофармакологии в Шанхае. Во
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |