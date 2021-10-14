Крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» на учениях в Японском море отправили Токио «пугающее предупреждение». Они провели тренировочные стрельбы неподалеку от берегов Японии, чтобы напомнить о недопустимости предъявления к РФ территориальных претензий, написал британский таблоид The Sun.

На днях новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что Токио готов подписать мирный договор с Россией. Однако сначала государства должны решить вопрос с Курильскими островами, чтобы не оставлять его потомкам. Данное высказывание прозвучало как ультиматум.

Кисида также добавил, что Россия имеет не больше прав на Курилы, чем Япония. Поэтому она должна идти на диалог. На территорию Курильских островов якобы распространяется суверенитет Токио.

На это заявление ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил Кисиде, что Курилы – это российская территория. Он напомнил, что РФ несколько раз заявляла о готовности начать диалог с Японией, однако ультиматумы и требования с японской стороны сводят все усилия к нулю.