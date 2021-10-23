Журналисты шведского издания Svenska Dagbladet рассказали о малоизвестных фактах о сериале «Игра в кальмара», который вышел на Netflix.

Как отмечается, за весьма короткое время сериалу удалось завоевать популярность в 90 странах. В связи с этим журналисты решили собрать малоизвестную информацию о проекте.

Так, изначально сценарий разрабатывался под формат кино. Режиссёр Хван Дон Хек начал работать над проектом ещё в 2008 году, но долгое время не мог найти финансирование.

Одну из главных ролей исполнила Чон Хо-ен. Ранее она никогда не снималась в кино, но участвовала в конкурсах на телевидении. Так, в 2013 году она заняла второе место в шоу «Топ-модель по-корейски».

В сериале фигурируют конфеты дальгона, напоминающие ирис. Для съёмок пришлось изготовить большое количество таких конфет. Сейчас их начали делать и зрители, вырезая самые разнообразные рисунки.

Практически все декорации для проекта изготовлялись в натуральную величину. Кроме того, были задействованы сотни статистов вместо применения компьютерной графики.

В одном из эпизодов героям приходится перетягивать канат. Актёрам пришлось действительно непросто – с другой стороны канат тянул специальный механизм.

Сериал заметно увеличил интерес к Южной Корее. К примеру, прибыль корейских ресторанов весьма увеличилась, а в приложении Duolingo на 76% выросло количество пользователей, которые захотели выучить корейский язык.

В некоторых странах, к примеру, в Великобритании, родителей призвали запретить детям смотреть сериал, опасаясь, что они начнут повторять сцены из шоу.

Насчёт продолжения проекта на данный момент нет какой-либо определённой информации. Хван Дон Хек заявил, что не уверен в том, что будет разрабатывать сиквел.

Ранее мы сообщали о произведениях, которые могли стать первоисточниками для сериала «Игра в кальмара». В частности, речь идёт о детективе Агаты Кристи “Десять негритят”.