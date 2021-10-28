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Условиями режима прекращения огня на Донбассе полеты беспилотников и другой боевой авиации запрещены всем сторонам, кроме миссии ОБСЕ. Поэтому Киев грубо нарушил перемирие. По мнению специалистам по военным конфликтам Александра Коца, сделано это было намеренно.

Украина пустила своеобразный пробный шар, чтобы оценить реакцию России и международного сообщества. Эксперт напомнил, что практически так же Киев действовал в 2014 году еще перед началом конфликта в Донбассе.

По мнению специалиста, Россия должна вмешаться. Причем делать ей это нужно прямо сейчас. В противном случае украинские «Байрактары» закружат каруселью над территорией самопровозглашенных республик и будут эффективно уничтожать позиции ополченцев.

Напомним, что видео с полетом БПЛА и сбросом авиабомбы опубликовал Генштаб ВСУ. Он также сообщил, что «Байрактар» был задействован по приказу командующего армией Украины Валерия Залужного.

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