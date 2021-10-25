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Одним из кандидатов на пост министра обороны Украины является Алексей Резников, сейчас занимающий должность вице-премьера по вопросам реинтегрированных территорий, сообщил киевский журналист Юрий Бутусов. Он написал, что не согласен с этой кандидатурой.

По мнению редактора издания «Цензор.нет», Резников является профессиональным адвокатом, никогда не имевшим даже поверхностного отношения к армии. Поэтому ему придется долго вникать в тонкости оборонного планирования и разбираться со всем тем хаосом, который оставит ему нынешний глава Минобороны Андрей Таран.

Разговоры об отставке главы Минобороны начались 22 октября. Еще одним кандидатом на эту должность Бутусов назвал Ирину Верещук, ранее возглавлявшую комитет по национальной безопасности, разведке и обороне в Верховной Раде.

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