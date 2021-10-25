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Юрий Бутусов, главред информагентства «Цензор.нет», сославшись на свои источники, отметил, что вице-премьер Алексей Резников может занять пост главы Минобороны Украины.

Согласно словам журналиста, Владимиром Зеленским, украинским лидером, уже была согласована данная кандидатура. При этом публицист отметил, что ранее вице-премьер никогда не занимался решением проблем безопасности и защиты страны, так как является квалифицированным адвокатом, ни разу не участвовавшим в военных действиях и планировании обороны.

По мнению Бутусова, если Резник станет министром обороны, то ему понадобится большое количество времени, чтобы изучить сложившуюся ситуацию и подготовить хоть какую-нибудь стратегию. Журналист добавил, что другим кандидатом на эту должность была Ирина Верещук, депутат Верховной рады.

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