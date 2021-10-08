В американском информагентстве Time высмеяли Марка Цукерберга, создателя «Фейсбука», разместив на обложке журнала его фотографию с предложением удалить социальную сеть.

В анимированном изображении вначале появляется снимок миллиардера, а затем на нем возникает диалоговое окошко с надписью об удалении Facebook. Внизу при этом расположены две кнопки с возможностью отменить действие или удалить соцсеть. Тем самым журналисты решили пошутить над Цукербергом после масштабного сбоя в работе крупнейших западных сервисов и мессенджеров.

В СМИ напоминают, что данный инцидент случился 4 октября. Facebook, Instagram и WhatsApp не работали в течение нескольких часов. Этот сбой называют самым масштабными за последние 13 лет. Произошедшее связано с выходом обновления протокола динамической маршрутизации. Эксперты отмечают, что Цукерберг потерял около 7 миллиардов долларов из-за возникшей ошибки.