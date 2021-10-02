Народно-освободительная армия Китая должна была открыть предупредительный огонь по британскому кораблю HMS Richmond, появившемся в Тайваньском проливе. Пользователи Сети из КНР считают, что на подобные провокации нужно реагировать так же жестко, как это делает Россия.

Власти Китая приняли решение не открывать предупредительный огонь. Они лишь заявили, что британская АУГ, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, занимается “бессмысленной демонстрацией военного присутствия” в проливе.

Британия ответила, что пролив не является территориальными водами Китая, поэтому она может отправлять туда любые боевые корабли когда ей захочется. Впрочем, несколько журналистов все же отметили, что Лондон рисковал потерять фрегат.

Китайские эксперты считают, что ограничиваться заявлениями не стоило, так как Британия будет повторять провокации снова и снова. Впрочем, Пекин и сейчас может отправить свои боевые корабли к спорным Фолклендским островам в качестве ответа на действия Лондона.