Жители Кузбасса увидели в небе загадочный летающий объект. Информация об этом была опубликована в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Барнаул».

Согласно имеющейся информации, НЛО увидели над Барнаулом ранним утром 28 октября, примерно в 7:10 часов. Заметили его многие местные жители, и в Сети появилось несколько видеозаписей, на которых был запечатлён таинственный объект. На кадрах можно увидеть светящуюся точку и массивным хвостом.

По мнению некоторых очевидцев и пользователей Сети, на видео удалось заснять настоящее НЛО. Впрочем, вскоре нашлось и более логичное объяснение – в это же время с космодрома Байконур был совершён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1» и грузового корабля «Прогресс МС-18».

Недавно мы сообщали о таинственных светящихся огнях, который были замечены небе над Самарой. По мнению некоторых пользователей Сети, это НЛО или блуждающие духи.