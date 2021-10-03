читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Самарской области местные жители наблюдали загадочное явление в ночном небе.

Как сообщается, в небе многие жители Тольятти заметили хаотично перемещающиеся довольно яркие огни. Происходило это в Автозаводском районе.

Видеозапись огней была выложена в Сети. Местные жители отмечают, что уже не впервые видят подобное явление. Так, предыдущий случай был зафиксирован совсем недавно – утром 1 октября. Аналогичные огни были замечены и летом.

Некоторые пользователи Сети предположили, что очевидцам удалось запечатлеть НЛО. Другие заявили, что это духи, которые летают по городу. Впрочем, многие были настроены скептически, и указали, что это, скорее всего, прожектора, работа которых отразилась на тёмном небе.

Недавно учёные поймали загадочный сигнал вблизи центра Млечного Пути. Объяснить его происхождение они пока что не могут.

Вам может понравиться

Китай представил широкой публике новейший истребитель шестого поколения

На международном авиасалоне «Aviation Industry Corporation of China» Китай представил прототип истребителя шестого поколения. Конструкторы в настоящий момент усиленно занимаются разработкой этого самолета, поэтому он может первый раз подняться в

Юрист предупредил дачников о штрафах за мусор на участке

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев в беседе с агентством «Прайм» сообщил о штрафах за мусор, который могут получить дачники. Юрист отметил, что собственники земельных участков должны следить
  • Анна
  • 01.10.2021
  • читать 1 минуту

Бритни Спирс удивила поклонников серией откровенных фотографий

Певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram поделилась целой серией откровенных фото. На представленных кадрах исполнительница позирует обнажённой в ванне, а также на пляже. На фотографиях, сделанных на пляже,
  • Анна
  • 02.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |