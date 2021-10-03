В Самарской области местные жители наблюдали загадочное явление в ночном небе.

Как сообщается, в небе многие жители Тольятти заметили хаотично перемещающиеся довольно яркие огни. Происходило это в Автозаводском районе.

Видеозапись огней была выложена в Сети. Местные жители отмечают, что уже не впервые видят подобное явление. Так, предыдущий случай был зафиксирован совсем недавно – утром 1 октября. Аналогичные огни были замечены и летом.

Некоторые пользователи Сети предположили, что очевидцам удалось запечатлеть НЛО. Другие заявили, что это духи, которые летают по городу. Впрочем, многие были настроены скептически, и указали, что это, скорее всего, прожектора, работа которых отразилась на тёмном небе.

Недавно учёные поймали загадочный сигнал вблизи центра Млечного Пути. Объяснить его происхождение они пока что не могут.