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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал конфликт в Донбассе вызовом для Украины.

Зеленский недавно провёл встречу с курсантами Луганского военного лицея, выступив с речью в день, когда состоялось принятие присяги. Местом для проведения мероприятия стал остров Хортица. Президент страны дал курсантам обещание, что расположенное в Луганске учебное заведение когда-нибудь будет возвращено и восстановлено. После этого они там соберутся под украинским сине-желтым флагом.

Кроме того, Зеленский указал, что «оккупация» Крыма – временное явление, и война в ДНР представляет для Украины вызов, который требуется преодолеть. После этого они смогут заявить о наступлении мира. Давая напутствие курсантам, украинский президент посоветовал представить им 2014 год в случае, если у них настанут трудные дни.

Ранее экс-глава Минтранса Украины Евгений Червоненко заявил, что у Владимира Зеленского была возможность наладить отношения с Владимиром Путиным, но он её упустил. По его словам, Зеленскому следовало поздравить Путина с днём рождения.

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