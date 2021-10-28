Предоставляя Украине военную помощь, Турция совершает большую ошибку, так как действует в интересах Соединенных Штатов, заявил замглавы турецкой оппозиционной партии «Родина» Утку Рейхан.

Он пояснил, что Турция и Россия давно имеют общие интересы в Черном и Средиземном морях, а также в Сирии и на Кавказе. Поэтому они должны сотрудничать и действовать сообща. Вместо этого власти помогают американской марионетке Украине.

Замглавы партии, которая хоть и не представлена в парламенте, но объединяет более 160 тысяч жителей страны и имеет большое влияние, назвал такой же марионеткой и Грецию. Она, как и Украина, не заслуживает помощи и остается для Анкары противником, отметил Рейхан.

Напомним, что Киев использовал турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Донбассе. Это грубое нарушение условий перемирия, так как они запрещают полеты БПЛА на линии разграничения.