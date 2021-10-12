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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в расследовании дела о крушении рейса МН17 планируют «перевести стрелки» с Киева на Москву.

Как сообщается, недавно СМИ сообщили о том, что МИД Нидерландов порекомендовали окончить дополнительное расследование катастрофы с незакрытием авиапространства над Донбассом. Согласно заявлению Захаровой, эту работу посчитали нецелесообразной.

Этот демарш, как указывает Захарова, только подтверждает то, что Гаага собирается игнорировать очевидные факты и обвинить во всём Москву. Целью этого, по словам Захаровой, является спасение властей Украины от ответственности. Кроме того, она отмечает, что этот шаг не поможет установить истину, а лишь приведёт к политизации этой ситуации.

Захарова указала, что рассчитывать на то, что в этом расследовании будет непредвзятое отношение и объективность, нельзя.

Ранее Мария Захарова заявила, что Евросоюзу стоит разбираться с собственными проблемами, а не лезть в дела других стран. Такой ответ она дала на завление о том, что России не удастся стать «сверхдержавой».

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