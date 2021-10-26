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Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что недавнее заседание глав военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса показало, что его главная цель все еще заключается в «сдерживании» РФ.

Согласно ее словам, прошедшая встреча глав Минобороны членов НАТО снова подтвердила, что даже через 70 лет данный военно-политический блок считает свой основной задачей «сдерживать» Москву. Она отметила, что после провального окончания эпохи «крупных операций» альянс решил вновь использовать весь свой потенциал для противостояния «врагу на Востоке».

Кроме того, на заседании вновь обвинили Россию в том, что она якобы причастна к развалу ДРСМД, поэтому НАТО продолжит увеличивать количество самолетов F-35 и усиливать свои средства противовоздушной обороны. При этом Брюссель уже не вспоминает, как раньше он убеждал Москву в том, что система ПРО предназначена только для отражения иранской угрозы.

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