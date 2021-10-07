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УЭФА, как и любые другие спортивные организации, не имеют полномочий «квалифицировать территориальную принадлежность» тех или иных регионов, поэтому карта Украины с Крымом в составе является новой провокацией против России, заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Крымский полуостров в настоящий момент имеет статус территории РФ. Тот факт, что Украина не в состоянии воспринимать окружающую действительность, не может сбивать с толку столь авторитетные организации, как УЭФА. Киев фактически использует ее как площадку для организации очередных провокаций.

Чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций сослались в ответ на резолюцию №68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. Также они заявили, что опубликованный документ, в котором Крым изображен территорией Украины, была одобрена подавляющим большинством стран-участниц организации.

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  • Анна
  • 06.10.2021
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