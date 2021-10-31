В рамках мероприятия SITDEF 2021, организованного в перуанской Лиме, состоялся показ военного воздушного судна KF-21, разработанного в Южной Корее и представляющего собой аналог Су-75, создаваемого в РФ.

Отмечается, что южнокорейская новинка способна летать со скоростью до 2 200 км/ч, а ее полезная нагрузка составляет 7,7 тонны. При этом в отличие от одномоторного Checkmate она оборудована двумя силовыми установками, совместная тяга которых равна 20 000 килограммам. Во время демонстрации сообщили, что на ней имеются десять элементов подвески, предназначенных для различного вооружения.

На KF-21 также имеется новейшая РЛС, оборудованная активной фазированной решеткой антенны. Планируется выпускать версии с кабиной, предназначенной для одного и двух пилотов. Указывается, что первый тестовый полет истребителя должен состояться в следующем году. Его стоимость все еще не раскрывается.