Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев в беседе с РИА Новости сообщил о праве возвращения части средств, которые были потрачены на ремонт в новом доме.

Как сообщается, налоговый вычет равняется 13% от потраченных средств. Но существует лимит, который составляет два миллиона рублей. Если человек приобрёл квартиру в новостойке, выложив за неё 1,5 миллиона рублей, и ещё полмиллиона на отделку, размер компенсации составит 260 тысяч рублей.

Кроме того, если недвижимость покупала семейная пара, то размер компенсации будет увеличен в два раза.

Прокофьев отметил, что вычет могут получить все категории лиц, которые напрямую приобрели недвижимость у застройщика. Но следует проследить, чтобы в договоре было указано, что квартира «без отделки». Если будет указано «без ремонта», то в вычете с большой вероятностью откажут.

Недавно россиянам рассказали, что платёжки за ЖКХ необходимо хранить три года. Это пригодится, если управляющая компания потребует повторной оплаты.