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Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием «Прайм» рассказал об изменениях, которые произошли при покупке недвижимости.

В настоящее время для сделок с недвижимостью необходим целый пакет различных документов. Оформлять их порой потребуется длительное время, также это может представлять и некоторую сложность. Кроме того, существует риск столкновения с мошенниками.

По словам Соловьева, недавно у нотариуса появилась новая услуга – подача заявления о государственной регистрации прав на недвижимость. Деньги по сделке во время регистрационных действий также могут храниться у нотариуса, для этого предусмотреть публичный депозитный счёт. Таким образом, не нужно будет брать в аренду банковские ячейки и проводить прочие манипуляции.

Как отметил юрист, проведение сделки у нотариуса удобно для граждан, а также заметно понижает риск столкновения с мошенниками.

Ранее специалист рассказал россиянам о права на возвращение части средств, потраченных на ремонт в новостройке. Размер налогового вычета составляет 13%.

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