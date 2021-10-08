В совместных учениях США, Японии и Великобритании, которые проводятся к юго-западу от острова Окинава, принимают участие целых три авианосца. Это британский HMS Queen Elizabeth, который продолжает свой поход по морям-океанам, а также два американских корабля – USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson.

Эксперты поясняют, что маневры направлены не столько на отработку боевых действий, сколько на сдерживание Китая. Все три государства обеспокоены повышенной активностью Пекина на тайваньском направлении, поэтому решили ответить ему тем же.

Британский авианосец находится неподалеку от Китая еще с лета. За это время он уже успел неоднократно насмешить собственных граждан. Они высмеяли экипаж корабля, который вышел в море на провокацию против Пекина без палубных истребителей.

Летом авианосец уже участвовал в одних совместных маневрах с Японией. Однако на этот раз к нему присоединились два американских корабля.

Напомним, что Тайвань обеспокоен повышенной активностью Пекина. На днях сразу 38 боевых самолетов вторглись в воздушное пространство островного государства. Их сопровождала воздушная машина радиоэлектронной разведки.