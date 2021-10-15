Граждане Соединенных Штатов наплевательски относятся к проблемам других людей, а также в большинстве совсем не готовы пожертвовать жизнью ради своей Родины, заявил политолог Яков Кедми в беседе с журналистами.

Он ответил, что сочувствие к окружающим, понимание, эмпатия– это совсем не про американцев. Это русские люди всегда готовы прийти на помощь, понять другого человека.

На примере Второй мировой эксперт также заметил, что американцы не особо рвутся в бой и вряд ли будут гибнуть за свою страну. В истории есть несколько случаев, когда подобное все же происходило, однако они скорее являются исключением из правил.

Кроме того, Кедми рассказал, что даже американское командование все чаще говорит об отставании США от России в военной сфере. Именно поэтому Америка не рискует развязывать войну против РФ, а пытается давить ее санкциями. Также она предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в стране, которые пока заканчиваются неудачно.