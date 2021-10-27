В Германии уже в скором времени могут начаться те же самые экономические проблемы, которые сейчас есть в Великобритании. Об этом заявил канал Welt.

Как сообщается, в Великобритании сейчас наблюдается нехватка топлива, а в магазинах – пустые полки. Это, как было заявлено, ждёт и Германию. Так, сообщается, что в настоящее время в 70 профессиях есть дефицит кадров и в стране не хватает около 1,2 миллиона рабочих. Больше всего стране не хватает социальных работников и коммунальщиков.

Причиной дефицита рабочих называется низкая зарплата. Кроме того, в скором времени возникнет другая проблема – персонал начнёт уходить на пенсию, а заменить его будет некем.

Решить эту проблему предполагается при помощи нового закона о трудовой миграции. По словам специалистов, необходимо максимально упростить приезд в Германию и последующий поиск здесь работы. Кроме того, закон должен касаться и предприятий – перед ними нужно убрать бюрократические преграды.

Недавно в Германии обвинили в предстоящей холодной зиме Ангелу Меркель. Как было отмечено, она поддерживала строительство газопровода “Северный поток-2” до самого конца.