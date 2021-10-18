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Перед своим уходом с поста канцлера Ангела Меркель устроила Германии и всей Европе очень «дорогую зиму», пишет журналист Юлиан Рёпке в издании Bild. По его словам, именно уходящая на покой глава государства виновата в энергетическом кризисе, так как она до последнего поддерживала проект строительства «Северного потока-2».

Резкое повышение цен на газ подтверждает правоту всех политиков, твердивших, что газопровод принесет в Германию одни сплошные проблемы. Сейчас РФ получила реальную возможность шантажировать всю Европу и регулировать стоимость голубого топлива так, как ей хочется.

Сейчас Меркель также «бездействует», хотя президент РФ Владимир Путин уже заявил, что сразу же после запуска «Северного потока-2» цены вернутся к прежнему уровню. Если она продолжит в том же духе, то Германию ждет экстремально дорогая зима.

Юлиана Рёпке поддержали и другие немецкие эксперты, считающие, что именно ошибки Меркель привели к столь сложной ситуации.

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