Союзники США и НАТО в Черноморском регионе желают дополнительных войск и оружия, чтобы «укрепить линию фронта против российской агрессии». Но администрация Байдена не спешит усиливать американское военное присутствие. Об этом пишет Washington Post по итогам визита министра обороны США Остина в причерноморские страны. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На прошлой неделе министр обороны Ллойд Остин совершил поездку по всему Черноморскому региону, чтобы наладить партнерские отношения, необходимые для создания надежной защиты от России вдоль самой нестабильной территориальной границы между Москвой и Западом. Но, несмотря на его демонстрацию поддержки, эксперты говорят, что администрация Байдена до сих пор не может сформулировать, как она намеревается превратить союзы с США в успешный план отражения российской агрессии, которая набирает обороты.

На протяжении более десяти лет Черноморский регион является полем битвы, где сталкиваются прозападные и пророссийские силы, где Москва часто берет верх. Россия также вложила значительные средства в свой Черноморский флот и, в последние несколько месяцев, она использовала эти активы для угрозы западным войскам во время совместных учений и во время движения кораблей по региону.

На этом фоне союзники США требовали от США и НАТО дополнительных войск и оружия, чтобы помочь им укрепить линию фронта против российской агрессии. Но таких предложений было довольно мало, когда Остин совершил поездку по Грузии, Украине, Румынии и, в конечном итоге, в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Даже когда он настоятельно призвал Россию «прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Черном море, кибератаки и другие злонамеренные действия» против Соединенных Штатов и их партнеров.

«Это великолепная риторика… но подробностей здесь нет. Это почти похоже на черту, которую мы не собираемся переходить, когда дело касается Черного моря», – сказал военный эксперт Джим Таунсенд, который работал в Пентагоне при администрации Обамы, а сейчас трудится в Центре новой американской безопасности.

Около 1000 американских военнослужащих размещены в Румынии, члене НАТО, на ротационной основе. При этом вовсе не ожидается, что это число резко изменится или станет постоянным присутствием. Это заявили на условиях анонимности высокопоставленные чиновники министерства обороны в канун визита Остина в эту страну.

Тем временем администрация Байдена увеличила помощь в обеспечении безопасности претендентам на вступление в НАТО Украине и Грузии, предоставив этим странам патрульные катера, одобрив продажу и передачу ракет Javelin, а также расширив планы двусторонних и многосторонних военных учений. Украина, Грузия, Румыния и Болгария также являются участниками морской программы, спонсируемой США на протяжении многих лет.

Новый пакт по оборонному сотрудничеству, который Остин подписал со своим грузинским коллегой, был в значительной степени продолжением существующей программы партнерства по обучению войск. То же самое касается объявления в Брюсселе о том, что НАТО будет защищаться от нападения с двух фронтов со стороны России, инвестируя средства в противоракетную оборону и реактивные самолеты пятого поколения – программы, которые уже давно существуют.

В НАТО прослеживается ощутимая озабоченность по поводу разжигания конфликта с Россией. Наблюдается нежелание «перемешивать котел», особенно когда речь идет об Украине и Грузии, которые активно вовлечены в территориальные споры с участием России. Франция и Германия, в частности, выразили скептицизм по поводу их включения в НАТО, даже несмотря на то, что эти две страны предоставили войска для участия в войне в Афганистане и предприняли шаги, чтобы сделать свои системы обороны более совместимыми с альянсом.

Но факторы, определяющие безопасность Черного моря, – не просто баланс между Востоком и Западом. Непростые региональные союзы и баланс местных сил также затрудняют любое усиление интервенции США или НАТО.

Например, в то время как Румыния и Болгария – оба члена НАТО – проявили интерес к объединению оборонительных военно-морских ресурсов и ресурсов для сбора разведывательной информации, такие усилия были встречены ледяным приемом в Турции, также члене НАТО, которая имеет формальный статус контроля над проливами, соединяющими Черное море со Средиземным. Потепление отношений между Анкарой и Москвой – в частности, решение Турции купить у России несовместимые с НАТО зенитно-ракетные системы С-400 еще больше затруднило подход к проблемам Черного моря единым фронтом.