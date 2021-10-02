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Команда британских исследователей смогла определить, почему домашние коты любят охотиться на других животных.

Вначале они выяснили, что именно чаще всего едят кошки, живущие в домах. Для этого они провели радиоизотопный анализ их вибриссов, определив источник употребленного ими белка. В результате оказалось, что почти 96% их рациона состоит из еды, полученной от хозяев, и лишь 4% они добывают сами.

Таким образом, большинство домашних питомцев начинают регулярно выходить на охоту не из-за голода, а по причине охотничьего инстинкта, что приводит к избыточным убийствам. Специалисты также определили, что ношение ошейника, который отпугивает птиц, способно значительно уменьшить число диких животных, убиваемых котом ради удовольствия. Для этого следует также чаще играть со своим питомцем и кормить его мясом.

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