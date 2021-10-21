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В населенном пункте Кукфин в южной части сирийской провинции Идлиб протурецкие джихадисты намеревались скрыть боевую технику в жилых кварталах. Однако российские военные обнаружили позиции боевиков и нанесли по ним удар высокоточным снарядом «Краснополь».

Атака вполне ожидаемо оказалась успешной – снаряд угодил прямо по позициям террористов, разметав в разные стороны технику и вооружение. При этом мирное население не пострадало. Также сообщается о полном отсутствии ущерба для гражданских лиц.

Сирийские СМИ пишут, что боевики прикрываются мирными гражданами как живым щитом, что осложняет их уничтожение. Однако российские высокоточные заряды способны поражать террористов, не нанося вреда населению городов.

По словам журналистов портала Avia.Pro, изначально предполагалось, что удар нанесли сирийские правительственные силы. Однако в их распоряжении снаряды «Краснополь» отсутствуют, в отличие от российских войск.

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