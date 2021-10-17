Западный аналитик Линда Хонхольд рассказала о необычной реакции американских военных на приближение российских самолётов к Гавайям. Ей слова передаёт издание «ПолитРоссия».

Как рассказала Хонхольд, инцидент произошёл ещё 13 июня. Неподалёку от Гавайев были замечены российские самолёты. США отправили на перехват три истребителя F-22 Raptor, которые базировались на базе Хикэм, находящейся на острове Оаху.

По какой-то причине военные США не захотели раскрывать информацию об этом инциденте. Они заявили, что вылет самолётов проводился ради проведения нерегулярного воздушного патрулирования. Также указывается, что крупные поисковые сети удалили ссылки, которые вели на материалы об этом вылете.

Правда об инциденты была раскрыта лишь некоторое время спустя. Хонхольд отметила, что ВВС США обычно всегда широко освещает подобные ситуации, однако на этот раз было принято решение скрыть подробности, что довольно странно.

Автор издания 19FortyFive Брент Иствуд недавно заявил, что маневры российского истребителя Су-27 могут представлять угрозу для американских F-35 и F-22. При этом российские самолёты были разработаны около сорока лет назад.