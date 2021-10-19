Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на то, что российский истребитель Су-27 был разработан четыре десятилетия назад, он по-прежнему представляет угрозу для американских ВВС, уверен эксперт издания «1945» Брент Иствуд. Автор публикации напоминает, что летная группа «Русские витязи» использовала именно этот самолет и сумела установить на нем более 30 мировых рекордов.

Преимуществами Су-27 перед американскими F-15 и F-16 являются высокая скорость, отличная маневренность и конечно же вооружение. Российские конструкторы наделили самолет оружием на все случаи жизни, поэтому он способен сойтись в воздушной дуэли с самым опасным противником.

По мнению Иствуда, публикацию которого представил портал “ПолитРоссия”, легендарный российский истребитель не только превосходит F-15 и F-16, но может на равных сразиться даже с самолетами пятого поколения F-22 и F-35. Для них станет серьезной проблемой высокая маневренность Су-27. Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты всегда должны очень серьезно относиться к противостоянию в воздухе, если речь идет о российских истребителях.

Вам может понравиться

США увеличивают военное присутствие у западных границ РФ, опасаясь “российской агрессии”

В отношениях между Россией и ее западными соседями никак не исчезнет напряжение, пишет американское издание Washington Times. Чтобы снизить его, Соединенные Штаты намереваются отправить вооруженные силы Североатлантического альянса в Восточную

Кедми: Одной гиперзвуковой ракеты “Циркон” достаточно, чтобы отправить на дно авианосную группу ВМС США

Всего одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» с ядерным боезарядом малой мощности будет достаточно для уничтожения авианосной ударной группы ВМС Соединенных Штатов, уверен политолог Яков Кедми. Он пояснил, что развитие маломощных зарядов

Дочь Маши Распутиной обвинила сводного брата в домогательствах и подралась с ним на шоу Малахова

Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова приняла участие в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» и обвинила своего сводного брата в растлении. Как сообщается, Мария заявила, что её свободный
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |