Несмотря на то, что российский истребитель Су-27 был разработан четыре десятилетия назад, он по-прежнему представляет угрозу для американских ВВС, уверен эксперт издания «1945» Брент Иствуд. Автор публикации напоминает, что летная группа «Русские витязи» использовала именно этот самолет и сумела установить на нем более 30 мировых рекордов.

Преимуществами Су-27 перед американскими F-15 и F-16 являются высокая скорость, отличная маневренность и конечно же вооружение. Российские конструкторы наделили самолет оружием на все случаи жизни, поэтому он способен сойтись в воздушной дуэли с самым опасным противником.

По мнению Иствуда, публикацию которого представил портал “ПолитРоссия”, легендарный российский истребитель не только превосходит F-15 и F-16, но может на равных сразиться даже с самолетами пятого поколения F-22 и F-35. Для них станет серьезной проблемой высокая маневренность Су-27. Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты всегда должны очень серьезно относиться к противостоянию в воздухе, если речь идет о российских истребителях.