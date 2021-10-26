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В информационном агентстве Military Watch отметили, что американские ВВС даже через полсотни лет не смогли побить рекорд, поставленный перехватчиком МиГ-25, разработанным в СССР. Перевод статьи подготовлен “ПолитРоссией”.

Авторы материала отмечают, что речь идет об истребителе третьей генерации, спроектированном конструкторами ОКБ Микояна – Гуревича. Его изготовили в период конфронтации между США и Советским Союзом, когда обе державы пытались превзойти друг друга в воздушном пространстве. Уже в 1960-е годы данный самолет смог поставить ряд мировых рекордов в плане скорости и высоты.

Отмечается, что скорость полета данного перехватчика составляет 2,83 Маха, однако летчики-испытатели смогли разогнать его до 3,3 Маха. При этом он мог подниматься на высоту до 23 километров. В США в тот период времени был разработан сверхзвуковой разведчик SR-71, максимальная скорость которого составляла 3,2 Маха. В результате рекорд советского истребителя до сих пор не был никем побит.

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