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Пресс-служба Объединенных сил ВСУ сообщила об очередных учениях украинской армии в Херсонской области неподалеку от границ России в Крыму. На этот раз задействованные в маневрах подразделения отражали «прорыв противника» с полуострова.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Юг» тренировались уничтожать бронетехнику и живую силу условного врага, пытающегося прорваться на территорию Украины.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что морские пехотинцы, получившие в усиление артиллерийские батареи, отрабатывали выход на начальные позиции, удары по противнику, а также быстрый переход с одного места на другое для предотвращения ответной атаки. По его словам, бойцы отлично справились со всеми задачами и продемонстрировали, что артиллерийские войска способны даже в постоянно изменяющейся обстановке действовать четко и решительно.

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