Украина приступила к переброске на линию разграничения в Донбассе дополнительной бронетехники и вооружений, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на посты и фотографии в Сети, сделанные очевидцами.

Так, к Донбассу движется сразу два состава с тяжелыми танками и бронетранспортерами. Кроме того, на железнодорожных станциях замечены эшелоны с реактивными системами залпового огня и самоходными гаубицами.

Эксперты считают, что Киев с подачи США взялся за реализацию силового сценария на Донбассе. Он намерен к концу текущего года взять территории ДНР и ЛНР под свой контроль, для чего и усиливает свои войска на линии разграничения.

Напомним, что в среду Киев применил беспилотники “Байрактар” для нанесения ударов по позициям ополчения. Тем самым он продемонстрировал нежелание соблюдать Минские соглашения и мирно урегулировать конфликт на Донбассе. Такое заявление сделал представитель Европарламента Максимилиан Кра.